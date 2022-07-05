YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, tamamlanan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni değerlendirdi:

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, tamamlanan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni değerlendirdi:

05.07.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Rekorların kırıldığı, ilklerin yaşandığı bir Kırkpınar'ı geride bıraktık" - "Bu yıl bilet satışlarında da rekor kırıldı. Cumartesi günü tüm biletler tükendi. Bilet satışından 1 milyon 407 bin 650 lira gelir elde edildi"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin birçok ilke sahne olduğunu belirtti.

Edirne Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan birleşiminde konuşan Gürkan, hem sürprizlere sahne olan hem de geleneklerin yaşatılması anlamında eksiksiz bir Kırkpınar yaşadıklarını söyledi.

Kırkpınar'da genç pehlivanların büyük başarı gösterdiğini anlatan Gürkan, "Rekorların kırıldığı, ilklerin yaşandığı bir Kırkpınar'ı geride bıraktık. Genç başpehlivanlar bütün favori isimleri ilk turdan itibaren eleyerek finale gittiler. Başpehlivanlıkta ikinci yılında olan Cengizhan Şimşek altın kemerin sahibi oldu. Mustafa Taş ise başpehlivanlıkta ilk yılı olmasına rağmen finale çıkma başarısı gösterdi. Bu gerçekten yağlı güreşin geleceği açısından da hepimizi sevindiren bir husus. Kırkpınar'da bu yıl bilet satışlarında da rekor kırıldı. Cumartesi günü tüm biletler tükendi. Bilet satışından 1 milyon 407 bin 650 lira gelir elde edildi." diye konuştu.

Gürkan, ağalık ihalesinde de bir rekor kırıldığını, Cumhuriyet'in 100. yılında, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in 4 milyon 22 bin lira bedelle yine ağalığı aldığını hatırlattı.

Edirne Belediyesinin Kırkpınar'dan toplam 5 milyon 852 bin 84 lira gelir elde ettiğini anlatan Başkan Gürkan, giderlerin tamamının hesaplanmadığını fakat ilk etapta 1 milyon 903 bin 57 lira pehlivanlara ücret ödediklerini aktardı.

Başkan Gürkan, başta Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık olmak üzere Kırkpınar'ın eksiksiz bir şekilde düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın hastanede hayatını kaybettiEdirne'de oğlunun ateşe verdiği evde yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti
Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurduMersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu
GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGÜNCELLEME 2 - Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
değerlendirme kırkpınar toplantı

Edirne Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:38
Öğle
13:23
İkindi
17:24
Akşam
20:59
Yatsı
22:50
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.