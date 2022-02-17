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Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Kırkpınar'a katılacak güreşçi sayısına kısıtlama talebi:

17.02.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Eğer Kırkpınar gerçekten zirveyse, olimpiyatsa, bunun artık bir karara bağlanmasının zamanı geldiğini düşünüyorum"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak pehlivan sayısında belli kriterlere göre sınırlama getirilmesi gerektiğini savundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 2022 Yağlı Güreş Forumu'na katıldı.

Gürkan, burada yaptığı konuşmada, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 1-3 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirileceğini belirtti.

Kırkpınar özelinde önemli bir karar alma noktasına geldiklerini aktaran Gürkan, geçen yıl organizasyon için 6 milyon lira harcadıklarını kaydetti.

"Kırkpınar'a her kispetini alan pehlivan katılmalı mıdır, katılmamalı mıdır? Bunun tartışılmasını istiyorum." diyen Gürkan, şu görüşlerini aktardı:

"Güreş Milli Takımı'mız var, herkes katılabiliyor mu takıma? Hayır. Bir takım değerlendirmelerden geçiyorlar. En başarılılar o takıma giriyor. Bu bütün spor dallarında böyle. Kırkpınar geleneklerine göre güreşleri cuma namazından sonra başlatmamız lazım. Biz pehlivan sayısından dolayı sabah 08.30'da başlatıyoruz. Çünkü yetişmiyor. 2 bin 400 pehlivanı 3 günde güreştireceksiniz, pazar akşamı da 17.30 gibi final güreşini yaptıracaksınız. Türkiye'de de zaten yaklaşık 3 bin pehlivanımız var. Bunun hem federasyonda hem birliğimizde hem de camiamızda tartışılması ve bir sonuca bağlanması gerekiyor. Eğer Kırkpınar gerçekten zirveyse, olimpiyatsa, bunun artık bir karara bağlanmasının zamanı geldiğini düşünüyorum."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen foruma, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyesi belediye başkanları, meclis üyeleri, güreşçiler ve güreş ağalarının katıldığı aktarıldı.

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