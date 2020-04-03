YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan sokağa çıkan vatandaşlara tepki:

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan sokağa çıkan vatandaşlara tepki:

EDİRNE HABERLERİ  | 03.04.2020 17:09 | Son Güncelleme

"Ne söyleyeceğimizi şaşırdık açıkçası. Dün yağış vardı kimse yoktu dışarıda. Hava biraz güzel, herkes dışarıda. Sanki virüs yok gibi vatandaşımız dışarıda, anlamakta zorluk çekiyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, öğleden sonra havanın güzel olmasıyla koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden sokağa çıkan vatandaşlara tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kalabalık cadde ve sokaklarda vatandaşları uyarıyor.

Polis ekipleri sokağa çıkma nedenini sorduğu vatandaşlara, en kısa sürede evlerine gitmeleri uyarısı yapıyor.

Zabıta ekipleri de banka önlerinde sıra bekleyen vatandaşlara sosyal mesafe konusunda bilgi veriyor.

Güzel havanın da etkisiyle Saraçlar Caddesi'ndeki bazı noktalarda yoğunluk oluştu.

Öte yandan, polis ve belediye ekipleri bazı mahallelerde anonslar yaparak vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

- "Ne olur evden çıkmayın"

Saraçlar Caddesi'nde incelemelerde bulunan Edirne Belediye Başkanı Gürkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın güzel olması dolayısıyla vatandaşların dışarı çıktığını söyledi.

Bu süreçte herkesin evde kalması gerektiğini vurgulayan Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ne söyleyeceğimizi şaşırdık açıkçası. Dün yağış vardı kimse yoktu dışarıda. Hava biraz güzel, herkes dışarıda. Sanki virüs yok gibi vatandaşımız dışarıda, anlamakta zorluk çekiyoruz. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Ne olur evden çıkmayın. Ne olur artık yalvarma derecesine geldik, Allah aşkına. Çıkmayın evden. 'Bana bir şey olmaz.' demeyin. Sana bir şey olmaz, komşuna bir şey olur. Sana bir şey olmaz eşine, çoluk çocuğuna, torununa olur, arkadaşına olur. Yapmayın Allah aşkına. Sanki normal bir günde çıkmış insanlar dolaşıyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Belediye Başkanı Edirne sokağa çıkma tepki gösterdi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Edirne Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:17
Sabah
06:46
Öğle
13:22
İkindi
16:57
Akşam
19:48
Yatsı
21:11

Edirne Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Altıerler Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Hayat Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yunanistan sınırındaki sığınmacılar 1 aydır bekledikleri alandan ayrıldılar

Yunanistan sınırındaki sığınmacılar 1 aydır bekledikleri alandan ayrıldılar

Yaşlılar yağmura ve uyarılara rağmen caddelerde

Yaşlılar yağmura ve uyarılara rağmen caddelerde

Yunanistan "umudu kör etmeye" çalışıyor

Yunanistan "umudu kör etmeye" çalışıyor

Yunanistan sığınmacıların umuduna "ateş" ediyor

Yunanistan sığınmacıların umuduna "ateş" ediyor

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.