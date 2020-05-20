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Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE HABERLERİ  | 20.05.2020 15:42 | Son Güncelleme

Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük ve yüksek 1,646 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören tek ürün, Anadolu kırmızı sert buğday oldu.

Gerçekleşen 1 işlemde 3,5 ton buğdayın satışı yapıldı.

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