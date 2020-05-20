Edirne Ticaret Borsası

ED\u0130RNE (AA) - Edirne Ticaret Borsas\u0131nda Anadolu k\u0131rm\u0131z\u0131 sert bu\u011fday\u0131n kilogram\u0131 en d\u00fc\u015f\u00fck ve y\u00fcksek 1,646 liradan i\u015flem g\u00f6rd\u00fc.\nBorsada i\u015flem g\u00f6ren tek \u00fcr\u00fcn, Anadolu k\u0131rm\u0131z\u0131 sert bu\u011fday oldu.\nGer\u00e7ekle\u015fen 1 i\u015flemde 3,5 ton bu\u011fday\u0131n sat\u0131\u015f\u0131 yap\u0131ld\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u015eafak Sezer'den Ersin ve B\u00fc\u015fra itiraf\u0131!Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis m\u00fcdahale etti