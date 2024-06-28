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Edirne ve Tekirdağ'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
28.06.2024 11:13
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Edirne ve Tekirdağ'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 51 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerinde 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, evde 34 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Edirne Tekirdağ jandarma

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