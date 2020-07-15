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Edirne’de 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na dikilen fidanların bakımı yapıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 15.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Edirne Valiliği tarafından hain FETÖ darbe girişiminin birinci yıl dönümünde 251 şehidimizin anısına oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na dikilen fidanların bakımı, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapıldı.Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) tarafından projelendirilen, İletişim Başkanlığı tarafından uygun bulunan bakım projesi çerçevesinde Vali Yardımcısı Dr.

Edirne Valiliği tarafından hain FETÖ darbe girişiminin birinci yıl dönümünde 251 şehidimizin anısına oluşturulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na dikilen fidanların bakımı, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) tarafından projelendirilen, İletişim Başkanlığı tarafından uygun bulunan bakım projesi çerçevesinde Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, 15 Temmuz Şehitlerimiz anısına dikilin fidanları sulayarak, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan’dan ağaçlar ve bakım süreçleri hakkında bilgi aldı.
Bakım ve fidanların sulanması esnasında İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen ile Edirne Valiliği PROMER Koordinatörü Emine Aydın Özgür de hazır bulundu.

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