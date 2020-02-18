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Edirne'de 219 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 18.02.2020 16:48 | Son Güncelleme

Edirne'de 219 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 219 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Uzunköprü, İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Suriye, Pakistan, Afganistan, Mısır, Libya ve Fas uyruklu 219 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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düzensiz göçmen Sınır

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