YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de 312 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 312 düzensiz göçmen yakalandı

31.08.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de 312 düzensiz göçmen yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 312 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde ve sınır hattında yapılan kontrollerde, yasa dışı giriş ve çıkış esnasında 312 düzensiz göçmen yakalandı. Denetimlerde ayrıca göçmenleri kaçırdığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandıEdirne'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı
Malatya'da 320 bin makaron ele geçirildiMalatya'da 320 bin makaron ele geçirildi
Amasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandıAmasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
jandarma operasyon

Edirne Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:31
Öğle
13:19
İkindi
17:00
Akşam
19:57
Yatsı
21:23
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Yaptığı kumdan kale mezarı oldu

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Çıplak fotoğraflarını yolladı! Pilot dayanamadı anons yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.