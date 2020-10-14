YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne’de 50 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Edirne’de 50 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

EDİRNE HABERLERİ  | 14.10.2020 16:20 | Son Güncelleme

Edirne’de, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagaj kısmında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri 10 bin TL’lik 50 litre alkol ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, 13 Ekim 2020 günü Edirne ili Meriç ilçesi Küplü beldesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagaj kısmında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 50 litre alkol ele geçirildi.

Edirne’de, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagaj kısmında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri 10 bin TL’lik 50 litre alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, 13 Ekim 2020 günü Edirne ili Meriç ilçesi Küplü beldesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagaj kısmında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 50 litre alkol ele geçirildi. Bahse konu malzemelerin maddi değerinin 10 bin TL olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili adli tahkikat devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Edirne Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:18
Öğle
13:05
İkindi
16:09
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

Edirne Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Mercan Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Banguoğlu Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Yaralıyı almak için gelen ambulans, yol çalışmasına takıldı
Yaralıyı almak için gelen ambulans, yol çalışmasına takıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Yaşlı Kadının Çöp Evi Görevlileri Hayrete Düşürdü
Yaşlı Kadının Çöp Evi Görevlileri Hayrete Düşürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.