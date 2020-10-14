Edirne’de 50 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

Edirne’de, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagaj kısmında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen piyasa değeri 10 bin TL’lik 50 litre alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ekim 2020 günü Edirne ili Meriç ilçesi Küplü beldesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagaj kısmında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 50 litre alkol ele geçirildi. Bahse konu malzemelerin maddi değerinin 10 bin TL olduğu tespit edildi. Olay ile ilgili adli tahkikat devam ediyor.

