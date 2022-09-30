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Edirne'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

30.09.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

EDİRNE (AA) - Edirne'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Mustafa Önal'ın kullandığı 22 ACF 227 plakalı kamyonet, Kuzucu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Önal'ın cenazesi, Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edirne'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

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