Edirne'de engelli gencin darbedilmesi

EDİRNE (AA) - Edirne Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bilgin Özbaş engelli Sercan Dağdeviren'in (33), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonrasında sosyal izolasyon kuruluşuna ve ardından durumuna uygun bakım merkezine kabulünün gerçekleştirileceğini bildirdi.

Özbaş, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarında "Ev sahiplerinin sopalarla dövdüğü engelli yardım bekliyor" haberinin yer aldığını belirtti.

Özbaş, Keşan ilçesinde kalp yetmezliği, mental retardasyon ve epilepsi hastalığı bulunan zihinsel engelli gencin evi boşaltmasını isteyen ev sahipleri tarafından çıkan tartışmada sopalarla dövüldüğü haberinin öğrenilmesi sonrasında, Keşan Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Devlet Hastanesi ile görüşüldüğünü aktardı.

Dağdeviren'in gerekli sağlık kontrolü ve tedavisinin yapıldığını belirten Özbaş, şunları kaydetti:

"2022 engelli aylığı dışında bir geliri olmayan Dağdeviren, mevcut yaşam koşullarının sağlıklı olmaması, zihinsel engelli olması, sahip çıkacak bir yakınının bulunmaması ve yaşadığı olumsuz olaydan sonra, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma ve bakım altına alındı. Salgın tedbirleri kapsamında şimdilik Keşan Kaymakamlığı vasıtasıyla özel bir misafirhaneye yerleştirilmiştir. Engelli Sercan Dağdeviren'in, Kovid-19 testleri sonrasında sosyal izolasyon kuruluşuna ve ardından durumuna uygun bakım merkezine kabulü gerçekleştirilecektir. Darp olayını gerçekleştiren şahıslarla ilgili olarak adli süreç devam etmekte olup Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları tarafından takip edilmektedir."