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Edirne'de evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı yakalandı

18.03.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de evde uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.S. ve K.F.C'nin İstasyon Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu sattığını tespit etti.

Ekipler, evden çıkan S.T'nin üst aramasında 7,1 gram skunk ele geçirdi.

Bunun üzerine evde yapılan aramada, 2 gram esrar, 1,79 gram skunk, 0,79 gram kokain, uyuşturucu nitelikli 13 hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler D.S, K.F.C. ve S.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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