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Edirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

06.04.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D idaresindeki 22 S 0152 plakalı servis minibüsü, Kemalköy yakınlarında R.U'nun kullandığı 22 S 0276 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada minibüslerde bulunan işçilerden H.O, A.T, M.T ve B.A yaralandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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