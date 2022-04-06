Edirne'de işçi servislerinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.D idaresindeki 22 S 0152 plakalı servis minibüsü, Kemalköy yakınlarında R.U'nun kullandığı 22 S 0276 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada minibüslerde bulunan işçilerden H.O, A.T, M.T ve B.A yaralandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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