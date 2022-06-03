YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de kargoyla gelen gümrük kaçağı tıbbi ilaçlara el konuldu

Edirne'de kargoyla gelen gümrük kaçağı tıbbi ilaçlara el konuldu

03.06.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kargoyla gelen gümrük kaçağı tıbbi ilaçlara el konuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de kargoyla gönderilen 4 bin 630 gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir kargo şirketinde arama yaptı.

M.E.E. ismiyle gönderilen kargoda 78 kutuda astım, ürolojik, KOAH hastalıkları tedavilerinde kullanılan 4 bin 630 tıbbi ilaç ele geçirildi.

İlaç kaçakçılığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda

Edirne Namaz Vakitleri 3 Haziran Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:34
Öğle
13:17
İkindi
17:17
Akşam
20:50
Yatsı
22:40
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşkenceye dönmesin! Herkes çok dikkat etmeli

İşkenceye dönmesin! Herkes çok dikkat etmeli

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.