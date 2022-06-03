Edirne'de kargoyla gelen gümrük kaçağı tıbbi ilaçlara el konuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de kargoyla gönderilen 4 bin 630 gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir kargo şirketinde arama yaptı.

M.E.E. ismiyle gönderilen kargoda 78 kutuda astım, ürolojik, KOAH hastalıkları tedavilerinde kullanılan 4 bin 630 tıbbi ilaç ele geçirildi.

İlaç kaçakçılığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



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