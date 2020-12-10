Edirne'de kurulacak OSB'nin bölgenin "gıda üretim üssü" olması hedefleniyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 2023 yılında faaliyete geçmesi beklenen ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), gıda alanında bölgenin "üretim üssü" olması hedefleniyor.

Keşan ve Uzunköprü ilçeleri arasındaki alana kurulması planlanan OSB'de, gıda sektöründeki 120 işkolu üretim yapacak.

İlgili bakanlıklardan onayların alınmasının ardından, OSB'nin, 2023 yılında faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacak.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AA muhabirine, Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyada 7'nci, gıda üretiminde 26'ncı sırada olduğunu söyledi.

Edirne denilince akla verimli toprakların geldiğini anlatan Aksal, "Bir yanımızda kocaman bir Avrupa, bir tarafımızda kocaman bir İstanbul pazarı var. Bölgede ürettiğinize katma değer katarak pazarlamanız gerekiyoruz. Ne kadar ürettiğinizden çok, ürene ne kadar katma değer kattığınız önemli." dedi.

Aksal, bunun en güzel örneğinin Hollanda olduğunu vurgulayarak, "Ürettiği tarımsal üretimden fazlasını gıda olarak tüm dünyaya satıyor. Buğday olarak satmak ayrı, buğdayı un ve makarna olarak satmak ayrı. Bu anlamda OSB bölgede ciddi istihdam yaratacak. Onun ötesinde Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak. Bölgede üretilen tarımsal ürünler işlenip gıda haline getirilecek, hem Avrupa'ya hem İstanbul gibi iç pazarlarımıza gönderilecek. " diye konuştu.