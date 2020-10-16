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Edirne'de linyit üretim tesisine izin çıkmaması yöre halkını sevindirdi

EDİRNE HABERLERİ  | 16.10.2020 14:21 | Son Güncelleme

Edirne'de linyit üretim tesisine izin çıkmaması yöre halkını sevindirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde linyit üretimi için yapılan başvurunun uygun görülmemesi yöre halkınca memnuniyetle karşılandı.

Keşan ilçesine bağlı Karacaali, Maltepe, Çobançeşmesi köyleri ve Paşayiğit Mahallesinde bir madencilik şirketi tarafından patlatma işlemi ve linyit üretimi için başvuruda bulunuldu.

Başvuru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilmesi sonucu proje alanında içme suyu isale hattı bulunmasından dolayı uygun görülmedi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci sonlandırıldı.

Paşayiğit Köyü Muhtarı Orhan Mutlu, AA muhabirine, ÇED sürecinin sonlandırılmasından mutlu olduklarını belirtti.

Karardan tüm köy sakinlerinin memnun olduğunu ifade eden Mutlu, "Biz tesislerin kurulacağını öğrenince gerekli yerlere dilekçelerimizi vermiştik. Çok şükür tesislerin kurulması iptal oldu. Sadece biz değil çevre köylerimiz de verilen karardan çok memnun." dedi.

Köyde yaşayan vatandaşlar da hem güzel bir çevre hem de temiz içme suyu kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması için alınan kararın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

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