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Edirne'de ormanlık alanlara girişler temmuzdan itibaren 3 ay süreyle yasaklanıyor

28.06.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de ormanlık alanlara girişler temmuzdan itibaren 3 ay süreyle yasaklanıyor

EDİRNE (AA) - Edirne Valiliğince kent genelinde ormanlık alanlara girişler temmuz ayından itibaren 3 ay süreyle yasaklanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve ağaç yoğunluğunun artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınları meydana gelebileceği ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların varlığı sebebiyle orman yangınlarıyla mücadelede ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Kent genelinde bu kapsamda ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz ile 30 Eylül tarihleri arasında 3 ay süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetler de bulunanların yasaktan muaf tutulduğu belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Ruhsatlı veya kontrollü girilenler hariç ormanlık alanlardaki mesire alanlarına giriş yasaktır. Edirne ili mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. Ormanlara yakın tesisler ile sanayi kuruluşları, muhtemel yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır."

Yasağa aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı vurgulanan açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarının alması gereken tedbirler de sıralandı.

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