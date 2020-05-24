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Edirne'de oyun havaları eşliğinde ekmek dağıtan fırıncı yüzleri güldürdü

EDİRNE HABERLERİ  | 24.05.2020 15:52 | Son Güncelleme

Edirne'de oyun havaları eşliğinde ekmek dağıtan fırıncı yüzleri güldürdü

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir fırıncı, aracının hoparloründen oyun havaları çalarak ekmek dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, nöbet sistemiyle çalışan fırıncılar da ekmek dağıtımını sürdürüyor.

Kentteki bir fırıncının, aracının hoparloründen oyun havaları çalarak ekmek dağıtması vatandaşın yüzünü güldürdü.

Müziği duyan vatandaşlar balkona ve cama çıkarak oyun havasına eşlik etti, bazıları alkışla tempo tuttu.

Müziğin ritmine kapılan fırıncı da zaman zaman oynadı.

Maske ve eldiven kullanan fırıncı, vatandaşlara ekmeklerini sosyal mesafe kuralına uyarak verdi.

Ekmek dağıtım aracını kullanan Özkan Uymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, moral vermek için oyun havası eşliğinde ekmek dağıttığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşandığını belirten Uymaz, "Bugünlerimize şükürler olsun. Çok güzel tepkiler aldık. Hem onları hem kendimizi eğlendiriyoruz. Bebeği olan aileler uyarıyor, bazen müziğin sesini kısıyoruz. Elimizden geldiğince insanları memnun etmeye çalışıyoruz." dedi.

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