Edirne'de sahiplendiği köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası verildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sahiplendiği köpeği dövdüğü güvenlik kameralarınca tespit edilen kişiye 1033 lira ceza uygulandı.

İddiaya göre, Saros Körfezi kıyısındaki Erikli köyünde işletme sahibi E.G, sahiplendiği köpeğe şiddet uyguladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Şikayet üzerine gelen jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Köpeği dövdüğü anlar kameralara yansıyan ve gözaltına alınan E.G'ye 1033 lira ceza verildi.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimatla ifadesi alınan E.G. hakkında "hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamele etmek" suçundan işlem başlatıldı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan köpek rehabilite edilmek üzere barınağa götürüldü.



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