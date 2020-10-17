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Edirne'de son yağışlar kentin verimli topraklarına can suyu oldu

EDİRNE HABERLERİ  | 17.10.2020 11:26 | Son Güncelleme

Bu yıl haziran ayında 48 kilogram yağış alan kente temmuz, ağustos ve eylül aylarında neredeyse hiç yağış düşmedi - Güz yağmurlarının başlamasıyla tarlasına giren çiftçi hazırlıklara başladı - Son yağışlardan memnun olan rençperler umutla yeni yağışları bekliyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne'de son yağışlar son üç yılın en kurak yazını geride bırakan kentin verimli topraklarına can suyu oldu.

Alınan bilgiye göre, Edirne son 3 yılın en kurak yazını geçirdi.

Kente 2018 yılı yaz döneminde metrekareye 172 kilogram, 2019 yılında 119 kilogram yağış düşmesine rağmen bu yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında 50 kilogram yağış aldı.

Bu yıl haziran ayında 48 kilogram yağış alan kente temmuz, ağustos ve eylül aylarında neredeyse hiç yağış düşmedi.

Ekim ayında bulutlu günler geçiren Edirne'ye ay başından bu yana 56 kilogram yağış düştü.

Son yağışlar, tarlalarında ekim hazırlığına başlayacak çiftçilere rahat bir nefes aldırdı.

Yağışlar, son yılların en kurak yaz mevsimini geçiren Meriç Nehri'nin debisinde de gözle görülür bir artış sağladı.

Nehrin, 1 Ekim'de Kirişhane istasyonunda yapılan ölçümde 55 metreküp /saniye olan debisi, yağmurlar sonrası 15 Ekim'de 68 metreküp/saniyeye kadar yükseldi.

- Çiftçiler yağıştan memnun

Yağışlar, tarlalarında ekim hazırlığı yapmaya hazırlanan çiftçilerin de yüzünü güldürdü.

Büyükdöllük köyünden Mehmet Candar, yağmur sonrası tarlasını sürerek hazırlıklara başladığını söyledi.

Ekim yapmak için daha fazla yağmura ihtiyaç olduğunu belirten Candar, "Gelecek yağmurları bekleyeceğiz. Şu an tohum ekemeyiz. Tarlamı 10-15 santimetre derinlikte sürebildim. Tarlamı yavaş yavaş hazırlıyorum. Kasım'ın 10'una kadar ekeceğim." dedi.

Değirmenyeni köyünden Gürkan Ezer de bölgeye uzun zamandır hiç yağış düşmediğini, son yağışlarla tarlalarını hazırlamaya başladıklarını belirtti.

Hazırlıkların güzel devam ettiğini söyleyen Ezer, "Allah'a şükür birkaç yağmur daha gösteriyor meteoroloji. Kasım ayıyla birlikte ekimlerimizi bitiririz inşallah." diye konuştu.

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