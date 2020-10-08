Edirne'de tarihi bina şiddetli sağanak nedeniyle yıkıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle iki katlı metruk ahşap tarihi binanın bir bölümü yıkıldı.

Elmacılar Sokak'ta bulunan ve içerisinde kimsenin yaşamadığı asırlık binanın ikinci katının bir bölümü, şiddetli sağanağın etkisiyle sokağa doğru çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, binanın yanındaki otoparkta bulunan araçları çektirtti.

Belediye ekipleri, sokakta temizlik çalışması yaptı.

Mahalle sakinlerinden Hasan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın etkisiyle binanın yıkıldığını söyledi.

Asırlık binanın yıkılmasının üzüntü verici olduğunu belirten Aksoy, "Yağıştan ötürü yıkıldığını düşünüyorum. Zaten, yıkıldı yıkılacak gibiydi. Çökme esnasında kimsenin sokakta olmaması sevindirici. Kimse yaralanmadan bu olayı atlattık." ifadelerini kullandı.

