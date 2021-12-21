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Edirne'de trenin çarptığı yaşlı adam yaralandı

21.12.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de trenin çarptığı yaşlı adam yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de raylarda yürüyen yaşlı adama tren çarptı.

İstanbul-Edirne seferini yapan yük treni, Tunca Nehri yakınlarındaki Demir Köprü mevkisine geldiği sırada, tren raylarının kenarından yürüyen H.L'ye (81) yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan H.L. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalenin ardından H.L'yi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından makinist, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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