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Edirne'de üniversite öğrencileri, sürücülere sokak hayvanları için mama dağıttı

26.05.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de üniversite öğrencileri, sürücülere sokak hayvanları için mama dağıttı

EDİRNE (AA) - Edirne'de iki üniversite öğrencisi, akaryakıt istasyonuna gelen sürücülere ücretsiz dağıttıkları mamalarla sokaktaki hayvanların daha fazla beslenebilmesini amaçlıyor.

İstanbul'da öğrenim gören Ahmet Tarık Hatipoğlu ve Kerem Uzunismail, "Gönüllülük çalışmaları" dersi kapsamında memleketleri Edirne'deki sokak hayvanlarına daha fazla mama ulaştırabilecekleri bir proje hayata geçirmeye karar verdi.

Öğrenciler, "Her araba mama" ismini verdikleri proje kapsamında hayvanseverlerin desteğiyle satın aldıkları kedi ve köpek mamalarını paketleyerek sürücülere dağıtmak için bir akaryakıt istasyonuna getirdi.

Sürücülere proje hakkında kısa bilgi vererek mamaları dağıtan öğrencilere, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli de destek verdi.

Ahmet Tarık Hatipoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi ödevden yola çıkarak hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin temel amacının her arabaya mama ulaştırabilmek olduğunu belirten Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Amacımız insanlara arabalarında mama bulundurma alışkanlığı kazandırmak ve insanların arabalarıyla ulaştığı her yerde hayvanların karnını doyurmak. Ben bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak hayvan haklarıyla ilgili yapılan çalışmaların daha kapsamlı olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah projemiz amacına ulaşır ve Edirne ile sınırlı kalmaz. Mama almak isteyenler istasyondan akaryakıt almak zorunda değiller. İstasyona uğrayıp mamaları alıp sokaktaki dostlarımız ile buluşturabilirler."

Kerem Uzunismail de aile ve arkadaşlarının desteğiyle bin paket kedi ve köpek maması hazırladıklarını ifade ederek, "Beraber çok sıkı çalıştık, çok güzel bir iş planı hazırladık. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Dolaylı yoldan insanlar üzerinden sokaktaki hayvanlara ulaşmayı amaçladık." diye konuştu.

Hazırlanan mamalar, istasyona akaryakıt almaya ve araç yıkamaya gelen sürücülere dağıtıldı.

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