YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Edremit Belediyesinden ‘Balkonda Tarım’ yarışması

Edremit Belediyesinden ‘Balkonda Tarım’ yarışması

VAN HABERLERİ  | 28.05.2020 13:23 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesinin ilçedeki çiftçilere yönelik dağıttığı 170 bin fidenin ardından balkonlarda da tarımın yapılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştireceği yarışmanın başvuruları başladı.Geçtiğimiz günlerde ilçe geneline yaklaşık 170 bin fidan dağıtan Edremit Belediyesi, Başkan İsmail Say’ın talimatlarıyla üretimin arttırılması için tarımı evlerin balkonuna taşıyor.

Edremit Belediyesinden ‘Balkonda Tarım’ yarışması

Van’ın Edremit Belediyesinin ilçedeki çiftçilere yönelik dağıttığı 170 bin fidenin ardından balkonlarda da tarımın yapılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştireceği yarışmanın başvuruları başladı.
Geçtiğimiz günlerde ilçe geneline yaklaşık 170 bin fidan dağıtan Edremit Belediyesi, Başkan İsmail Say’ın talimatlarıyla üretimin arttırılması için tarımı evlerin balkonuna taşıyor. Balkonlarda kent bahçeciliğinin yaygınlaşmasını hedefleyen Edremit Belediyesi; domates, biber, salatalık ve patlıcan gibi birçok seti şehirde yaşayan insanlarla buluşturuyor. Tarımın kırsal yaşam dışında kentte de yapılabileceğinin en iyi örneğini göstermeyi arzulayan Edremit Belediyesi, korona virüs süreci ile birlikte üretimi hedeflerken, ekolojik yaşamın da kente gelmesini amaçlıyor. Bunun için ise balkonlarda üretimin yapılması ile ilgili yarışma düzenleyen ve bunu sosyal medya aracılığı ile duyuran Edremit Belediyesi, ‘Fideler bizden, balkonları süslemek sizden’ sloganıyla balkon güzelini seçmeye hazırlanıyor. 0432 3122153 numaralı hattı arayanlara fide gönderen Edremit Belediyesi, 30 Temmuz 2020 tarihine kadar tarım ürünlerini yetiştirenlerin balkonları arasında en güzel balkonu seçecek. Hasat dönemi en iyi sebze yetiştiren 3 vatandaşa sürpriz hediyelerin verileceği yarışma için fide dağıtımları ise aralıksız sürüyor.
“Geleneksel tarımı evlere taşımak arzusundayız”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, korona virüsü salgını sürecinde evde tarım yapmanın teşvik edilmesi amacıyla çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti. Bu sürecin atlatılması için devlet ve millet el ele vererek güzel çalışmaların sergilendiğini vurgulayan Başkan Say, “Malumunuz geçtiğimiz günlerde ilçemizdeki tüm çiftçilerimize üretim yapabilmeleri için yaklaşık 170 bin fide dağıttık. Aynı üretimin şehirlerimizde de yapılması için ‘Balkon Güzeli’ yarışması düzenledik ve insanlarımıza kendi sebzelerini evlerinin balkonlarında yapabilmeleri için fide dağıtımına başladık. Şehirde yaşayanların sağlıklı beslenmesi ve doğal yaşamın şehirlerde, evlerde hissedilmesi için geleneksel tarımı evlere taşımak arzusundayız. Dağıttığımız fideleri yetiştirip hasat döneminde en güzel sebzeleri yetiştirenler arasında ilk 3 vatandaşımıza da ayrıca çeşitli hediyeler vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Edremit Belediyesinden ‘Balkonda Tarım’ yarışması

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Belediyeden yol genişletme çalışması

Belediyeden yol genişletme çalışması

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Düziçi’nde buğday hasadına başlandı

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Tuzla’da dereler denizlerle buluşuyor

Van Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
02:54
Sabah
04:39
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:29
Yatsı
21:06

Van Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Gülce Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Başkale Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren profesör hayatını kaybetti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Erciş Ziraat Odasından Türk Şeker’e ‘Sözleşmeli Üretim’ teşekkürü

Çaldıran’da Görülmez Kaza

Çaldıran’da Görülmez Kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.