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Edremit Belediyesi’nden “bayrak” çağrısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.02.2020 14:34 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Suriye’nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit düştüğü hain saldırıyı kınadı.

Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Suriye’nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit düştüğü hain saldırıyı kınadı. Başkan Arlan, saldırıyı protesto etmek için tüm vatandaşları evlerine işyerlerine bayrak asmaya davet etti.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan İdlib’deki hain saldırıda şehit olan askerlerimiz için bir mesaj yayımladı. Başkan Arslan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili Edremitliler, Türk silahlı Kuvvetlerimizin kahraman Mehmetçiğine yapılan hain saldırıyı protesto etmek ve kınamak amacıyla tüm vatandaşlarımızı evlerine, iş yerlerine bayrak asmaya davet ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun” dedi. Belediye anons sisteminden ve sosyal medya hesaplarından tüm Edremitli vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine bayrak asmaya davet edildi.

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