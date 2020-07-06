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Edremit Belediyesi’nden sıfır atık projesi

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Belediyesi yaşanabilir dünya için sıfır atık projesi kapsamında “Alo Moloz ve Bahçe Atığı Hattı” kurdu.Edremit Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan sıfır atık projesi kapsamında kentin belirli noktalarına evsel, plastik, cam gibi atıklarının ayrıştırılarak toplandığı yeni konteynerler yerleştirdi.

Balıkesir’in Edremit Belediyesi yaşanabilir dünya için sıfır atık projesi kapsamında “Alo Moloz ve Bahçe Atığı Hattı” kurdu.
Edremit Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan sıfır atık projesi kapsamında kentin belirli noktalarına evsel, plastik, cam gibi atıklarının ayrıştırılarak toplandığı yeni konteynerler yerleştirdi. Bunun yanında Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatı sonucunda kurulan “Alo Moloz ve Bahçe Atığı” hattıyla da çevre kirliliğine yol açan atıkların sistemli şekilde toplanması amaçlanıyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne de vekalet eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar, projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan sıfır atık projesinin, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıklarının geri kazanılması konularını kapsayan bir atık önleme stratejisi olduğunu ifade etti. Acar, “Belediye Başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan’ın talimatlarıyla Edremit halkına bu alışkanlıkları kazandırmak adına ilerleyen günlerde tüm Edremit genelinde daha önceden belirlenen tarih ve mahallelerde belli periyotlarla geri dönüşüm toplama etkinliklerini planlamaktayız. Gelecek nesiller adına bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha yaşanabilir bir çevre için bu projeye herkesin destek olacağına gönülden inanıyorum. Yaşanabilir bir dünya sıfır atık ile gelecek. Ayrıca kurmuş olduğumuz 444 85 10 numaralı “Alo Moloz ve Bahçe Atığı” hattıyla da çevreye yapılan kaçak dökümlerin önüne ciddi ölçüde geçmeyi planlıyoruz” dedi.

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