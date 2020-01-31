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Edremit Belediyesinin üçüncü yardım kamyonu da yola çıktı

VAN HABERLERİ  | 31.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi, geçtiğimiz hafta meydana gelen Elazığ ve Malatya depremi sonrası 2 yardım tırını bölgeye gönderdikten sonra 3’ncü yardım kamyonunu da yola çıkardı.Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Edremit Belediyesi kendi imkanlarıyla yardım kampanyası düzenlenmişti.

Van’ın Edremit Belediyesi, geçtiğimiz hafta meydana gelen Elazığ ve Malatya depremi sonrası 2 yardım tırını bölgeye gönderdikten sonra 3’ncü yardım kamyonunu da yola çıkardı.
Merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Edremit Belediyesi kendi imkanlarıyla yardım kampanyası düzenlenmişti. Kampanyaya dahil olan vatandaşların da getirdiği yardımları bölgeye ulaştıran Edremit Belediyesi 3’ncü yardım kamyonunu da bölgeye sevk etti. Her tırda çok sayıda ısıtıcı, battaniye, araç gereç, giyim ve ihtiyaç malzemesi gönderen Edremit Belediyesi, son aracı da yola çıkardı.

Başkan Say’dan emeği geçenlere teşekkür
Yaşanan depremden dolayı bir kez daha duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Say, geçmiş olsun dileklerini yeniledi. Allah’ın bir daha bu tür felaketler yaşatmaması temennisinde bulunan Başkan Say, deprem sonrası yapılan yardımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Edremit Belediyesi olarak depremin yaşandığı saatten itibaren seferber olduklarını ve depremin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen ilk tırı, akabinde ikinci yardım tırını bölgeye sevk ettiklerini anlatan Başkan Say, “Dün itibariyle de üçüncü kamyonu da Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimiz için gönderdik. Bu tür felaketler bize dayanışmanın ve birlik olmanın ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Dini, dili, ırkı ve mezhebi fark etmeksizin tüm vatandaşlarımız tek yürek olmuştur. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin yaşandığı tüm Türkiye’de Van da kendi üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir. Başlatmış olduğumuz kampanya dahilinde vatandaşlarımızın da getirmiş olduğu yardımlar yerine ulaştırılmıştır. Ben bu anlamda başta Edremit Belediyesi personellerimiz olmak üzere meclis üyelerimiz ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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