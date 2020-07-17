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Edremit Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne ‘Koçpınar’ atandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.07.2020 16:16 | Son Güncelleme

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Necati Kelemençe’nin Susurluk ilçesine atanması ile boşalan göreve aynı hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Mehmet Ali Koçpınar atandı.İki yıldır aynı hastanede görev yapan Koçpınar’ın atanması hastanede büyük bir memnunlukla karşılandı.Koçpınar, “Edremitliler çok iyi hizmeti hak ediyor.

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne ‘Koçpınar’ atandı

Edremit Devlet Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Necati Kelemençe’nin Susurluk ilçesine atanması ile boşalan göreve aynı hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Mehmet Ali Koçpınar atandı.
İki yıldır aynı hastanede görev yapan Koçpınar’ın atanması hastanede büyük bir memnunlukla karşılandı.
Koçpınar, “Edremitliler çok iyi hizmeti hak ediyor. Elbetteki bayraklar devir edilecek devir alınacak. Bizlerde aldığımız bu bayrağı daha yukarıya çıkarmak için yoğun gayret içinde olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın”dedi.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Koçpınar’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Koçpınar’a yeni görevinde başarılar diledi.

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