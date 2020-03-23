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Edremit Kaymakamlığı “Vefa Destek Grubu” görev başında

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda Balıkesir’in Edremit ilçesinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri engelli veya ağır kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın; market, eczane gibi ihtiyaçları için Edremit Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan "Vefa Destek Grubu" görevine başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşlar Edremit Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Destek Gruplarına ilgili telefon numaralarını arayarak ulaşabilecekler.Edremit Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen gruplarca çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere yeterli sayıda kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilip bugün itibari ile Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başlatıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “İçişleribBakanlığımız tarafından yayınlanan genelge kapsamına giren vatandaşlarımız belirlediğimiz telefon numaraları olan; (0 266) 372 17 00, 372 22 11, 372 22 55 ve 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda Balıkesir’in Edremit ilçesinde ikamet eden 65 yaş ve üzeri engelli veya ağır kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın; market, eczane gibi ihtiyaçları için Edremit Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan "Vefa Destek Grubu" görevine başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama ve yasaklama getirilen vatandaşlar Edremit Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Destek Gruplarına ilgili telefon numaralarını arayarak ulaşabilecekler.
Edremit Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen gruplarca çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere yeterli sayıda kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilip bugün itibari ile Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başlatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı; “İçişleribBakanlığımız tarafından yayınlanan genelge kapsamına giren vatandaşlarımız belirlediğimiz telefon numaraları olan; (0 266) 372 17 00, 372 22 11, 372 22 55 ve 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekler. Evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ihtiyaç oranında kolluk birimleri ve kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiştir. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla görevimizin başında ve milletimizin hizmetindeyiz“ dedi.
Vefa Destek Grupları tarafından ziyaret edilen vatandaşlara evlerinden çıkmamaları konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.
Vatandaşlar da devletin sunmuş olduğu bu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini bildirerek görevlilere teşekkür ettiler.

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