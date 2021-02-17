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Edremit MHP İlçe Başkanı Halil Görmen, Edremit’in kanayan yarası haline gelen jeotermal sorununu dile getirdi

17.02.2021 20:56 | Son Güncelleme:
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Edremit MHP İlçe Başkanı Halil Görmen, Edremit’in kanayan yarası haline gelen jeotermal sorununu dile getirdi

Balıkesir’ in Edremit MHP İlçe Başkanı Halil Görmen, Edremitlilerin uzun yıllardır yaşadığı jeotermal ısınma olayına değinerek yetkili makamları göreve davet etti.Başkan Görmen sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Edremit Jeotermal A.Ş’ nin uzun yıllardır izlediği politika nedeni ile Edremitli vatandaşlarımızın üzerine karabulut gibi çökmüştür.

Balıkesir’ in Edremit MHP İlçe Başkanı Halil Görmen, Edremitlilerin uzun yıllardır yaşadığı jeotermal ısınma olayına değinerek yetkili makamları göreve davet etti.
Başkan Görmen sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Edremit Jeotermal A.Ş’ nin uzun yıllardır izlediği politika nedeni ile Edremitli vatandaşlarımızın üzerine karabulut gibi çökmüştür. Bu firmaya abone olan vatandaşlarımız 12 ay boyunca kullanım bedelini öderken bölgemizde malum kış ayları toplamda 1 ayı geçmediği halde ısınamıyorlar. Bu firma mevcut ısıtacağı konut sayısının üzerine çıkarak kendi menfaatlerini gözettikleri için Edremitli vatandaşlarımızı resmen soymaktalar. Jeotermalli ailelerde yeni doğmuş bebeği olan, yaşlısı bulunan yüzlerce kişi şuan soğuktan hastalıklar geçirmektedir. Bunun vebalini bu şirket nasıl ödeyecek? Yıllardır haksız kazanç elde eden bu firmaya gerekli şikayetler yapıldığı halde neden yetkili merciler müdahale etmiyor. Edremitlilerin bu şekilde soyulmasına, mağdur bırakılmasına göz yumamayız" dedi.
Görmen "Edremit Belediyesi işletme hakkı verilen bu firmaya gerekli yaptırım ve uygulama neden yapmamaktadır. Edremit’in ve Edremitlinin öz malı olan bu kurum tekrar kazanılması gerekmiyor mu? Edremit Belediyesi’nde mecliste geçen bu konu ya Cumhur İttifakı olarak da destek verdiğimiz halde adımlar neden atılmıyor? Edremitlilerin hakkını artık ne zaman koruyacaksınız? İnsanlarımıza uygulanan bu zülme bir son verme zamanı gelmedi mi?" dedi.

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