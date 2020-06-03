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Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.06.2020 15:36 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit’in büyük ilgi gören cazibe merkezi Akçay’da bulunan Sarıkız heykeline havuz yapılması çalışmalarına başladı.Geçtiğimiz yıllarda yapılan meydan düzenleme çalışmaları sırasında, Akçayla özdeşleşen efsanevi Sarıkız’ın sadece heykelinin konması havuz yapılmaması halkın büyük tepkisine neden olmuştu.Seçim döneminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın halkın sesine kulak vererek söz vermesi üzerine çalışmalar başladı.

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit’in büyük ilgi gören cazibe merkezi Akçay’da bulunan Sarıkız heykeline havuz yapılması çalışmalarına başladı.
Geçtiğimiz yıllarda yapılan meydan düzenleme çalışmaları sırasında, Akçayla özdeşleşen efsanevi Sarıkız’ın sadece heykelinin konması havuz yapılmaması halkın büyük tepkisine neden olmuştu.
Seçim döneminde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın halkın sesine kulak vererek söz vermesi üzerine çalışmalar başladı. Vatandaşların yoğun isteği ile projeye ilave edilen havuz çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi hedeflenirken vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ettiler

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