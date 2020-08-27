YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremitli genç güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor

Edremitli genç güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.08.2020 12:08 | Son Güncelleme

Edremit ilçesinde, geçtiğimiz yıl güreşe başlayan Gökçe Ağar, Yasemin Adar’ı örnek aldığını anlatan 20 yaşındaki Ağar, Rusya’da düzenlenecek Uluslar arası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası’na hazırlandığını söyledi.Edremit’te liseyi bitiren Gökçe Ağar, Milli Güreşci Fevzi Çakmar’ın teşviki ile güreşe başladı.

Edremitli genç güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor

Edremit ilçesinde, geçtiğimiz yıl güreşe başlayan Gökçe Ağar, Yasemin Adar’ı örnek aldığını anlatan 20 yaşındaki Ağar, Rusya’da düzenlenecek Uluslar arası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası’na hazırlandığını söyledi.
Edremit’te liseyi bitiren Gökçe Ağar, Milli Güreşci Fevzi Çakmar’ın teşviki ile güreşe başladı. Güreş yüzünden üniversite hayalini erteleyen Ağar, Yasemin Adar gibi şampiyon kadın güreşçi olmak istediğini söyledi. Her gün antrenman yaptığını anlatan Gökçe Ağar, “Fevzi Çakmar hocamın ekibinde güreşe başladım. Güreşte başarılı olabilmek için kazanmama rağmen üniversiteye gitmedim. Üniversite hayalimi erteledim. Kendime şampiyon Yasemin Adar’ı örnek aldım. Ekim Kasım aylarında Rusya da düzenlenecek olan Uluslar arası Dmitry Korkin Güreş Turnuvası’na katılmak istiyorum. Bunun için de her gün antrenman yapıyorum. Amacım şampiyon olmaktır” dedi. Gökçe Ağar’ın çok çalıştığını anlatan Milli Güreşi Fevzi Çakmar da, Ben Gökçe kızımıza güveniyorum. Çok çalışıyor. Kendisinden ilerde şampiyonluklar bekliyorum” dedi.

Edremitli genç güreşçi şampiyonalara hazırlanıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği
Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
MHP Günyüzü İlçe Başkanı Özdemir güven tazeledi
MHP Günyüzü İlçe Başkanı Özdemir güven tazeledi

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:56
Sabah
06:25
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:55
Yatsı
21:18

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Övünç Eczanesi
Merkez
Öztuzcu Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Cadde Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki
Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Yaşanabilir Edremit için sıfır atık
Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı
Restorasyon yapılan tarihi Hamidiye camisi açıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.