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Edremit’te İzmir için toplanan yardım kolileri yola çıktı

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.11.2020 16:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından İzmir’de yaşanan depremde zarar görenlere gönderilmek üzere kampanya dahilinde toplanan yardım kolileri yola çıktı.İzmir depremi sonrasında Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı ilgi gösterdi.

Balıkesir’in Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından İzmir’de yaşanan depremde zarar görenlere gönderilmek üzere kampanya dahilinde toplanan yardım kolileri yola çıktı.
İzmir depremi sonrasında Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyasına ilçe halkı ilgi gösterdi. Vatandaşlardan gelen gıda kolileri ve battaniyeler vakıf hizmet binasında toplandı. Toplanan yardımlar bir kamyonet ile İzmir’e gönderilmek üzere Balıkesir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edildi.

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