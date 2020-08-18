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Edremit’te Kavurma Mahallesi yeni yoluna kavuşuyor

VAN HABERLERİ  | 18.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile Kavurma (Memur-Sen TOKİ) Mahallesi yeni imarlı yoluna kavuşuyor.Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi Kavurma Mahallesi sakinlerinin yıllardır sıkıntı yaşadığı ve zaman zaman bazı mahalleliler tarafından arsalarından geçtiği gerekçesiyle trafiğe kapatılmak istenen eski yola alternatif olarak bin 600 metrelik yeni imarlı yolu hizmete açtı.

Van’ın merkez Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesinin işbirliği ile Kavurma (Memur-Sen TOKİ) Mahallesi yeni imarlı yoluna kavuşuyor.
Edremit Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi Kavurma Mahallesi sakinlerinin yıllardır sıkıntı yaşadığı ve zaman zaman bazı mahalleliler tarafından arsalarından geçtiği gerekçesiyle trafiğe kapatılmak istenen eski yola alternatif olarak bin 600 metrelik yeni imarlı yolu hizmete açtı. Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl açılan yeni imar yolunun sıcak asfaltı ise Van Büyükşehir Belediyesi tarafından döküldü. Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın katılımı ile yolun ilk asfaltı döküldü. Mahalle Muhtarı Melek Kına ve vatandaşların da hazır bulunduğu asfalt çalışmasında Vali Bilmez, Genel Sekreter Türkman ve Başkan Say ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgiler aldı.

“Memur-Sen’nin talebi karşılandı”
Daha sonra konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Memur-Sen TOKİ’yi (Kavurma Mahallesi) ana yola bağlayan eski yolun özel mülkiyet olmasından dolayı zaman zaman yolun kapatılabildiğini belirtti. Bunun da zaman zaman sıkıntılara sebebiyet verdiğini vurgulayan Vali Bilmez, “Şimdi ise 20 metre genişliğinde 1600 metre uzunluğundaki yeni yolumuz ile birlikte Memur-Sen’de oturan vatandaşlarımızın şehre ulaşımı daha da kolaylaşacak. İnşallah toplu taşıma araçlarının güzergahını da bu yol üzerine alarak, bu mahallemizin mağduriyetini gidereceğiz inşallah. Bu konuda gerek Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say’ın, gerek AK Parti Edremit İlçe Başkanımız Sezer Bayramoğlu, gerek mahalle muhtarı gerekse de mahalle sakinlerinin talebi vardı. O talep bugün karşılandı” dedi.

“Belediyelerimiz arasında iyi bir ahenk var”
İlin sorunlarını bildiklerini, ama sorunları imkanlar ölçüsünde ve öncelik sırasına göre ele ele vererek hep birlikte çözmeye çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Vali Bilmez, “Bu mahallemizin aynı zamanda aile hekimi yeri ile ilgili bir sıkıntısı da var, inşallah onu da karşılamış olacağız. Şuan bütün belediyelerimizin arasında iyi bir koordinasyon, iyi bir ahenk var. İnşallah bu bozulmaz böyle devam eder, kıt kaynaklarımızla en verimle şekilde kullanarak sorunlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Halkımızdan da bu konuda destek bekliyoruz, sabır bekliyoruz. İnşallah bu sorunlarımızı peyder pey gidereceğiz. Hep birlikte bu sorunları aşacağımızı göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Eksikleri tespit ettik sırasıyla yapıyoruz”
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’da sözlerine hayırlı olsun temennisinde bulunarak başladı. Kavurma Mahallesi’ne bağlı Memur-Sen TOKİ’de ikamet eden yaklaşık 6-7 bin nüfusun yaşadığı mahallenin alternatif yolunu açtıklarını ifade eden Başkan Say, “Van Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bugün yolumuzun asfaltını yaparak hizmete sunacağız. Mahallemiz ile ilgili eksiklerimizi kalem kalem tespit ettik ve bunları sırasıyla yapıyoruz. Bu noktada çalışmalarımızı gerek Van Büyükşehir Belediyemiz ile gerek muhtarımız, gerek mahalle temsilcilerimiz ve gerekse de mahallenin ileri gelenleri ile diyalog halinde yürütüyoruz. Özellikle uzun yıllar ihmal edilen bu mahallemizin eksiklerini tespit ettik. İşyerinde yoluna parkına kadar kalem kalem elimizden geldikçe yapmaya çalışacağız. Burada çalışma yürüten gerek Büyükşehir Belediyesi ekiplerimize gerekse de kendi ekiplerimize teşekkür ediyor ve yolumuzun mahallemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Kavurma Mahallesi Muhtarı Melek Kına da yeni yoldan duydukları memnuniyeti dile getirerek, başta Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez olmak üzere Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür etti. Büyük bir sıkıntının ortadan kaldırıldığını ifade eden Kına, mahallelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

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