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Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

VAN HABERLERİ  | 28.03.2020 11:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahil bandı, mesire ve ören yerlerinde; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanması yönündeki açıklamasının ardından Van’ın Edremit Belediyesi ekipleri, tedbirler için teyakkuza geçti.İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine ‘Korana virüs Tedbirleri Kapsamında’ gönderdiği mesire, piknik, sahil bandı gibi alanlarla ilgili genelge Van’ın Edremit ilçesinde uygulanmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahil bandı, mesire ve ören yerlerinde; piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanması yönündeki açıklamasının ardından Van’ın Edremit Belediyesi ekipleri, tedbirler için teyakkuza geçti.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine ‘Korana virüs Tedbirleri Kapsamında’ gönderdiği mesire, piknik, sahil bandı gibi alanlarla ilgili genelge Van’ın Edremit ilçesinde uygulanmaya başlandı. Sabah saatlerinde Edremit Belediyesi personellerinden oluşan yaklaşık 42 kişilik ekip, sahil bandı, parklar ve mesire alanlarında görev almaya başladı. Vatandaşların uğrak yeri olan ve yaklaşık 30 kilometrelik alanı kapsayan kıyı şeridin de gerek araçlarla gerekse de ikili guruplar halinde ring atılıyor. Yürüyüş, spor ve piknik yapmaya gelen vatandaşlara ekiplerce gerekli uyarılar yapılırken, tüm mesire alanları ve sahil bandı gözetim altında tutuluyor.

“Görev öncesi korona virüs duası yapıldı”
Sabah saatlerinde Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci’nin de hazır bulunduğu uygulama öncesi ekiplere gerekli uyarılar yapıldı. Neler yapılması konusunda verilen bilgilendirmelerin ardından korona virüs belasının defedilmesi için eller semaya kaldırılarak dualar edildi. Duanın ardından ekipler, önceden belirlenen görev yerlerine giderek, çalışmalarına başladı. Daha sonra konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahil bandı, mesire ve ören yerleriyle ilgili açıklamasının ardından buraları kapattıklarını belirtti. Amaçlarının halkın sağlığını korumak olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Ekinci, onları evlerinde kalmalarını sağlayarak bu virüsün yayılmasını engellemek olduğunu kaydetti. Ekinci, “42 kişilik ekibimizle, sahil bandı, mesire alanları, parklarımızı ve bahçelerimizi koruyacak şekilde ayarladık. Toplam kıyı şeridimiz 30 kilometrelik alan fakat bunun 17 kilometresinde arkadaşlarımız gerek araçlarla, gerekse de yürüyüş şeklinde devriye atacaklar” dedi.

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