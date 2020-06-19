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Edremit’te sınav öncesi okullar dezenfekte ediliyor

VAN HABERLERİ  | 19.06.2020 12:59 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yarın yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.Hafta sonu yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız veren Edremit Belediyesi, günler öncesinden birçok sınav merkezinde sterilizasyon sağladı.

Van’ın Edremit Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında yarın yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Hafta sonu yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız veren Edremit Belediyesi, günler öncesinden birçok sınav merkezinde sterilizasyon sağladı. Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda okulların giriş kapısından kapı kollarına, merdivenlerinden korkuluklara, masa ve sıralara kadar öğrencilerin temas edebileceği her alan titizlikle dezenfekte edildi.
Dezenfekte çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sözlerine sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek başladı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir ortamda sınava girmeleri için yoğun bir çalışma içine girdiklerini vurgulayan Başkan Say, “Okullarımızda sağlıklı bir ortam oluşturmak, öğrencilerimizin ve tabi toplumun sağlığı bizim için çok önemli. Bütün öğrencilere böylesine zorlu bir süreçte girecekleri sınavda başarılar diliyorum. Dilerim, geleceğimizi emanet edeceğimiz bütün gençlerimiz emeklerinin karşılığını alır. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de yapılacak olan LGS’ye girecek olan gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

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