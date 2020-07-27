YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Edremit’te yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Edremit’te yavru kedi itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.07.2020 21:31 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren ve sürekli yer değiştiren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre, Güre Melekhanım Sitesi’nde park halindeki bir otomobilin motor kısmına bir tane yavru kedi girdi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren ve sürekli yer değiştiren yavru kedi, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Güre Melekhanım Sitesi’nde park halindeki bir otomobilin motor kısmına bir tane yavru kedi girdi. Araç sahibinin uğraşına rağmen çıkarılamayan yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, devamlı yer değiştiren kediyi, motor kısmından yoğun uğraş sonucu kurtararak, diğer yavru kedilerin yanına koydu. İtfaiye ekiplerine araç sahibi teşekkür etti..

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı! Yağmur Tanrısevsin kafaları karıştırdı!
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Sürücülerin dikkatini çeken uyarı

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Kaymakam Sayar’dan yeni atanan savcı ve hakimlere ziyaret

Teknenin içinde ölü bulundu

Teknenin içinde ölü bulundu

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Başkan, Ciğerparesi için ciğerini bağışladı

Balıkesir Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:56
Öğle
13:20
İkindi
17:13
Akşam
20:34
Yatsı
22:09

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Aytekin Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
İlkay Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Bizim Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Acungan Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Tarım arazisi kül oldu

Tarım arazisi kül oldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Erdek Belediyesine haciz şoku

Erdek Belediyesine haciz şoku

Balıkesir'de minibüsle tanker çarpıştı: 12 yaralı

Balıkesir'de minibüsle tanker çarpıştı: 12 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.