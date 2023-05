Edremit’te yeni yaşam alanları kazandırma çalışmaları sürüyor

Çevre yolu çalışmalarının devam etmesiyle birlikte yolun süreçlerinin tamamlanması için büyük çaba sarf eden Edremit Belediyesi, geçtiğimiz yıl imar yolları çalışmalarına startı veren ilk belediye olmuştu. Geçtiğimiz yıl 18’inci imar planı bünyesinde pilot bölge ilan edilen Elmalık Mahallesi’nde 15 kilometre yeni yol açılmıştı. Bu yıl da yeni yerleşim alanları kazandırmak için çalışmalarına aralıksız start veren Edremit Belediyesi, toplamda 45 kilometre yeni yol açmayı hedefliyor. Yeni yerleşim alanları bir bir açılırken yolların alt yapısı ise tamamlanarak hazır hale getiriliyor.

“YENİ İMAR PLANI İLE YENİ EDREMİT İNŞA EDİLİYOR”

Yeni imar planı ile Edremit’in tüm mahallerinde çalışmalara başlayan Edremit Belediyesi, yeni Edremit’i inşa ediyor. Pilot bölge ile birlikte Kurubaş Mahallesi ve diğer mahallelerde de çalışmalarını yoğunlaştıran Edremit Belediyesi, açılan yeni yollar ile birlikte yeni Van, yeni Edremit vurgusu ile yerleşim merkezlerini bir bir şehre kazandırıyor. Her alanda ilçeye nefes aldırmak için çeşitli projelerle Edremit’i dönüştüren belediye, yaptığı hizmetlerle de kamuoyunun takdirini topluyor. Her alanda gelişen Edremit’e parklar, spor alanları, yürüyüş yolları, etüt merkezleri, yeşil alanlar gibi birçok sosyal donatı kazandıran Edremit Belediyesi, yeni yaşam alanları ile bölgenin vazgeçilmez haline geliyor.

“EDREMİT VAN’IN YENİ YERLEŞİM MERKEZİ OLACAK”

Edremit’te yeni yaşam alanları kazandırma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Edremit’in yeni yaşam merkezi haline geleceğini belirtti. Yeni Edremit’in her geçen gün daha güzel olduğunu anlatan Başkan Say, “Şehre nefes aldıracak yeni yerleşim alanları için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çevre yolu bağlantı yolları başta olmak üzere yeni yaşam alanları ile birlikte Edremit, Van’ın yeni yerleşim merkezi haline gelecek. Geçtiğimiz yıl ilk olarak başlatmış olduğumuz bu çalışmalarımız bu yıl da devam ediyor. Bu alanlara yerleşim gelmeden biz belediye olarak tüm yolları açarak alt yapılarını tamamlıyoruz. Pilot bölgemiz ile birlikte bu yıl ki hedefimiz toplamda 45 kilometre yeni alan açmak. İlimize, ilçemize hayırlı olsun” dedi.