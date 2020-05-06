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Efe-Ders projesinde ikinci etap başladı

AYDIN HABERLERİ  | 06.05.2020 12:54 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilçede yaşayan ilkokul çağındaki 15 bin öğrenciye armağan ettiği Efe-Ders projesinin ikinci etabını duyurdu.Genişletilen proje kapsamında ilkokuldan üniversite hazırlık son sınıf ve mezun öğrencilere kadar online matematik eğitim sistemi sunuluyor.

Efe-Ders projesinde ikinci etap başladı

Efeler Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilçede yaşayan ilkokul çağındaki 15 bin öğrenciye armağan ettiği Efe-Ders projesinin ikinci etabını duyurdu.
Genişletilen proje kapsamında ilkokuldan üniversite hazırlık son sınıf ve mezun öğrencilere kadar online matematik eğitim sistemi sunuluyor. Piyasa fiyatlarına göre alım gücü yüksek ailelerin temin edebilecekleri sistem, halkçı belediyecilik misyonu ile çalışan Efeler Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz olarak hediye ediliyor.
Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla geçtiğimiz yılın Ekim ayında ilk etabı hizmete sunulan ve normal şartlarda alım gücü yüksek öğrencilerin faydalanabileceği projeden, Efeler’de yaşayan ilkokul çağındaki 15 bin öğrenci ücretsiz olarak faydalanmıştı. Projenin genişletilmesi ile sisteme giriş yapan öğrenciler, lise son sınıfa kadar matematik dersi konu anlatımları ve testlerine erişebiliyor. Projeye dâhil edilen sınıflar ile birlikte Efeler’de daha fazla öğrencinin eğitim desteği alması sağlanıyor. Efeler Belediyesi, Efeler TV ekranlarından da dersleri ücretsiz olarak öğrenciler ile buluşturuyor. Her gün yayınlanan “Ders Saati” programı ile öğrenciler, konu anlatımlarını ve soru çözümlerini takip edebiliyor.

Efe-DersS projesinin 2’nci etabı ile ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “Geçtiğimiz yıl Başak Koleji yöneticileri ile bir araya gelerek, eğitime destek sağladığımız Efeders’i ilçemizde duyurmuştuk. Geride bıraktığımız süre içerisinde vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. On binlerce şifreyi Efeler’in dört bir yanına dağıttık. Projemizi daha kapsamlı bir şekilde devam ettireceğimizi daha önce söylemiştik. Şimdi devam niteliğinde olan 2’nci etabı Efelerli çocuklarımız ve gençlerimiz ile buluşturuyoruz. Artık sadece ilkokul değil, lise son sınıfa kadar üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz de dâhil olmak üzere, tüm sınıflar düzeyinde öğrencilerimize eğitim desteği veriyoruz” dedi.
Vatandaşların, Efeler Belediyesi’nin 444 80 09 numaralı telefonundan veya 0533 706 01 09 numaralı Whatsapp hattından talep oluşturarak Efe Masa ekipleri aracılığı ile veya Efeler Belediyesi’ne giderek şifreleri ücretsiz bir şekilde alabilecekleri bildirildi.

Efe-Ders projesinde ikinci etap başladı

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