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Efecan Karaca: "Saha içinde olan saha içinde kalır"

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 18.06.2020 23:28 | Son Güncelleme

Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca, Antalyaspor maçı sonrasında konuştu.

Efecan Karaca: "Saha içinde olan saha içinde kalır"

Alanyaspor'un hücum oyuncusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 4-0 mağlup ettikleri Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"İNANILMAZ MÜCADELE ETTİK"

Başakşehir maçında kötü oynadıklarını ancak Antalyaspor'a karşı iyi bir mücadele verdiklerini belirten Karaca, "Bugün inanılmaz iyi bir mücadele ettik, 4-0 gibi güzel bir skorla da finale gidiyoruz. Pandemiden sonra bayağı ara oldu, Başakşehir maçı ısınma maçı diyelim, kötü oynadık. Artık önümüzde bir final var, lig de devam ediyor. Bu maçı bugün kutlayacağız ama Pazartesi günü önümüzde iyi bir Trabzonspor maçı var. Finalde de onlarla oynayacağız." dedi.

"CISSE İLE ARAMIZDA SIKINTI YOK"

Papiss Cisse ile saha içerisindeki tartışmasını da açıklayan tecrübeli futbolcu, "Bazen bunlar takımı ateşliyor. Sahanın içinde olan, sahanın içinde kalır. Pas mevzusu vardı, ben şut çektim. O bana kızdı, ben de üzerine yürüdüm. Belki o takımı ateşledi, sonra çok iyi oynamaya başladık. Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan takımın kazanması." ifadelerini kullandı.

CISSE: "2 DAKİKA SONRA HEMEN BARIŞTIK"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan takımın golcü oyuncusu Papiss Cisse ise, "Takım sporlarında, özellikle farklı karakterlerin buluştuğu bu sporda bu tarz şeylerin olması normal. Televizyon başındakiler bunu onaylamayabilir ama orada hırsın, kazanma arzusunun da yeri var. Efecan ile aramızda sürtüşme oldu ama 2 dakika sonra hemen golde barıştık. Soyunma odasında da aramızda bir şey olmadığını ortaya koyduk." şeklinde konuştu.

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