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Efeler Belediyesi Çakırlar Deresi’ni temizliyor

AYDIN HABERLERİ  | 13.11.2020 14:24 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, Kemer Mahallesi’ndeki Çakırlar Deresi’nde temizlik çalışmasına başladı.Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; 1,5 kilometre uzunluğundaki Çakırlar Deresi’nde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.Dereye atılan yabancı maddeleri temizleyerek işe koyulan ekipler, iş makineleri yardımıyla yabani otları ve akıntıya engel olan toprak yığınlarını temizleme çalışmasını sürdürüyor.“Muhtar’dan Başkan Atay’a teşekkür”Meydana gelen kirlilikle halk sağlığı için tehdit oluşturan Çakırlar Deresi’nin Efeler Belediyesi tarafından temizlenmeye başlandığını, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duyuran Kemer Mahalle Muhtarı Mustafa Karagöz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve Efeler Belediyesi personeline teşekkür etti.Dere yataklarının bakımsız ve kirli olmasının görüntü kirliliğinin yanı sıra halkın sağlığını da olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Mehmet Fatih Atay, Efeler halkının sağlığına tehdit oluşturan her unsura karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Efeler Belediyesi, Kemer Mahallesi’ndeki Çakırlar Deresi’nde temizlik çalışmasına başladı.
Mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; 1,5 kilometre uzunluğundaki Çakırlar Deresi’nde hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
Dereye atılan yabancı maddeleri temizleyerek işe koyulan ekipler, iş makineleri yardımıyla yabani otları ve akıntıya engel olan toprak yığınlarını temizleme çalışmasını sürdürüyor.
“Muhtar’dan Başkan Atay’a teşekkür”
Meydana gelen kirlilikle halk sağlığı için tehdit oluşturan Çakırlar Deresi’nin Efeler Belediyesi tarafından temizlenmeye başlandığını, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile duyuran Kemer Mahalle Muhtarı Mustafa Karagöz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a ve Efeler Belediyesi personeline teşekkür etti.
Dere yataklarının bakımsız ve kirli olmasının görüntü kirliliğinin yanı sıra halkın sağlığını da olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Mehmet Fatih Atay, Efeler halkının sağlığına tehdit oluşturan her unsura karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

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