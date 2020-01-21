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  4. Efeler Belediyesi ekipleri peyzaj ve bakım çalışmalarına devam ediyor

Efeler Belediyesi ekipleri peyzaj ve bakım çalışmalarına devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 21.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

Karayolları 28.

Karayolları 28. Aydın Şube Şefliği sorumluluk alanında yer alan Efeler Nazilli Karayolu üzerinde bulunan Umurlu mevkii geçişlerindeki karayolu, bölünmüş yol, orta refüjlerin peyzaj ve bakım çalışmalarını 2 yıllığına üstlenmek için Karayolları ile protokol imzalayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini görevlendirdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatı ile Umurlu Mahallesi’nde bölünmüş yol, orta refüjlerin peyzaj ve bakım çalışmalarına başladı. Büyükşehir yasasından sonra mahalleye dönüşen Umurlu Mahallesi’nde karayollarının sorumluluk alanında kalan orta refüjler ve tretuvarlar yıllardır bakımsız kalmıştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Efeler Nazilli Karayolu üzerinde kalan Umurlu mevkiindeki refüj, kavşak ve tretuvarlarda bakım ve temizlik yaparak karayolunun daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı. Böylece refüjlerde düzensiz olarak büyüyen bitkiler sebebiyle artan trafik kazalarının önüne geçildi.
Konu ile ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Umurlu’da yaşayan vatandaşlarımızın isteği üzerine Efeler Belediyesi tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Karayolları Genel Müdürlüğü hizmet sınırlarında yer alan Efeler Nazilli Karayolu üzerinde bulunan Umurlu Mahallesi mevkii geçişlerindeki karayolu, bölünmüş yol, orta refüjlerin peyzaj ve bakım çalışmalarını iki yıllığına üstlendik. Çalışma arkadaşlarımız orta refüjlerin ve tretuvarların temizliğini yapıyor. Önümüzdeki günlerde de Umurlu’da kavşak çiçeklendirme çalışmalarına başlayacağız. Umurlu’daki çalışmalarımız bittiğinde Efeler Nazilli Karayolunda bulunan orta refüj ve tretuvarlar daha güzel bir görünüme kavuşacak ve olası kazaların önüne geçmiş olacağız. Efeler’de yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermek için ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için iyi niyetli olan her resmi kurumla ortaklaşa çalışmaya biz her zaman hazırız.” dedi.

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