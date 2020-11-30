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Efeler Belediyesi, karantinadaki vatandaşların yardımına koşuyor

AYDIN HABERLERİ  | 30.11.2020 15:34 | Son Güncelleme

Efeler Belediyesi, korona virüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinaya alınan vatandaşlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı dolayısıyla evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına koşuyor.Korona virüs testleri pozitif çıkan ve karantinaya alınan ailelerin ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılanmaya devam ediliyor.

Efeler Belediyesi, korona virüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinaya alınan vatandaşlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı dolayısıyla evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına koşuyor.
Korona virüs testleri pozitif çıkan ve karantinaya alınan ailelerin ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılanmaya devam ediliyor. Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı ücretsiz dezenfeksiyon işlemi yapılırken, karantinadaki ailelerin de çöpleri Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından evlerinden alınıyor. Bulaş riskine karşı giydikleri tek kullanımlık özel tulumlarla çöpleri vatandaşların kapılarından alan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, çalışmaların ardından evsel atıkları ve giydikleri tulumları bertaraf ediyor.
Karantinadaki vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve Efeler Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek, “İhtiyacımız olan her an Efeler Belediyesi yardımımıza koşuyor. Kendimizi, içinde bulunduğumuz salgın döneminde yalnız ve çaresiz hissetmiyoruz. Talebimiz üzerine çöplerimiz kapımızın önünden iki günde bir Efeler Belediyesi ekipleri tarafından alınıyor. Bulaş riskine karşı giydikleri özel kıyafetlerle çöplerimizi almaya gelen Efeler Belediyesi çalışanı, ‘Size bu kıyafetle gelmek zorunda olduğum için kusura bakmayın’ diyecek kadar düşünceli ve işlerini özveriyle yapan belediye çalışanlarına ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ederiz” yorumunda bulundular.

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