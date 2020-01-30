Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu yüzleri güldürdü

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay tarafından kurulan, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun bu sezon hazırladığı oyunlardan “Entrikalı Dolap Komedyası” ilk olarak Altı Nokta Körler Derneği üyeleri ile buluştu.

Yunus Emre Gümüş’ün yazdığı, Serkan Fırtına’nın yönettiği tiyatro oyunu, Altı Nokta Körler Derneği’nden tam not aldı.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına, “Öncelikle Altı Nokta Körler Derneği Başkanımız Bayram Özen’e bizleri buraya davet ettiği için teşekkür ediyorum. Bugün burada birlikte sergilediğimiz oyunu Mart ayında da sahnede gerçekleştireceğiz. Sizler diğer vatandaşlarımıza göre bu konuda daha şanslısınız. Oyunu ilk sizin karşınızda oynayacağız. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay’ın sizlere çok selamı var. Kendisi de burada olmayı çok istiyordu fakat daha önceden belirlenen bir programı sebebiyle kendisi aramızda bulunamadı. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay sanata ve sanatçıya verdiği değer ile tüm Türkiye’ye örnek olmuştur. Tiyatro Gazetesi’nin 3 Şubat günü İstanbul’da gerçekleştireceği ‘Anadolu Tiyatro Ödülleri’ töreninde Başkanımız Mehmet Fatih Atay ‘Sanat Dostu Belediye Başkanı’ seçilmiş ve ödülünü alacaktır. Bir kez daha Sayın Başkan sanata ve sanatçıya verdiği değeri kamuoyuna göstermiştir” dedi.