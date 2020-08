Efeler Belediyesi uygulama okulunda çevre düzenlemesi yaptı

Efeler Belediyesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesi Hacı Hüseyin Arslan Özel Uygulama Okulu’nda bahçe ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.

İlkokul, ortaokul ve liselerin açılması planlanan 31 Ağustos’a sayılı günler kaldı. Bu akşam gerçekleştirilecek birim kurulu toplantısının ardından kararın açıklanması bekleniyor. Efeler Belediyesi de her ihtimale karşı korona virüs gölgesinde sürdürülecek yeni eğitim-öğretim yılının hazırlıklarına günler öncesinden başladı.

Hayata geçirdiği EFESEM Akademi ve EFEDERS gibi projelerle eğitim alanında hizmetler sunan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, okul yönetiminin isteği üzerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarını Hacı Hüseyin Arslan Özel Uygulama Okulu’na yönlendirdi. Ekipler, özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulun bahçesi ve çevresinde bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çim biçme, yabani ot temizliği, ağaç ve bitkilerin bakım çalışmalarının ardından okul bahçesi güzel bir görünüme kavuştu. Ayrıca ekipler tarafından özel öğrencilerin ders aralarında dinlenmeleri ve keyifli vakitler geçirebilmeleri için oturaklar konuldu.

“Özel çocuklarımız bizim için değerli”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay çalışmayla ilgili olarak “2020-2021 eğitim öğretim yılı önümüzdeki ay başlıyor. Pandemi sürecinde her zamankinden daha titiz daha düzenli olmak zorundayız. Okul yönetiminin isteği üzerinde özel öğrencilerimizin bulunduğu Hacı Hüseyin Arslan Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda çalışma arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çevre düzenlemesi gerçekleştiriyorlar. Özel çocuklarımız bizim için çok değerli. Üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız” diye konuştu.