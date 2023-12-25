Doğum gününde bir aileyi yok etti! İki çocuğu ve eşini gözünü kırpmadan öldürdü... Cinayetleri adım adım planlamıştı

MYNET-DIŞ HABERLER Hindistan'ın Thane şehrinde 29 yaşındaki Amit Bagdi, eşi Bhavna ile çocukları Ankush ve Khushi'yi soğukkanlılıkla öldürdüğü ortaya çıkmasından sonra tutuklandı. Thane Suç Şubesi Birimi'nden yapılan resmi açıklamada, "Bu önceden planlanmış bir cinayetti. Sanık eşi ve çocuklarını ödürmek için sopa kullandı. Ankush annesinin ölümüne tanık oldu ve babasını elinde sopayla kanlar içinde gördü. Kaçmak niyetiyle Khushi'yi uyandırdı ama yardım çağıramayacak kadar korkan çocuklar Amit'in acımasız saldırısıyla karşılaştı. Hayatta kalan hiçbir görgü tanığı yoktu. Amit daha sonra olay yerinden kaçtı" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ TAKİP EDİLDİ

Thane suç şubesi Amit'in hareketlerini takip ettiklerini ifade ederek, "Amit cep telefonu taşımıyordu, bu yüzden güvenlik kamerası görüntülerini inceledik. Gizli bir yoldan geçtikten sonra Hisar tren istasyonunda yakalandı. Görünüşünü değiştirdi, Navi Mumbai'deki Kharkopar'dan yeni kıyafetler aldı ve birkaç istasyondan Hisar'a giden bir trene bindi." dedi.

Tutuklandıktan sonra Amit, trene Haryana'ya gitmek ve babasını öldürmek için bindiğini söyledi. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.