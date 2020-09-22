Efeler Belediyesi Yeniköy’de çalışmalara devam ediyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinde ulaşım üstyapısı büyük hasar gören Dalama Yeniköy Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz ay sağanak yağış neticesinde meydana gelen sel felaketi Dalama Yeniköy Mahallesi’nde ciddi hasara sebep olmuştu. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle sakinlerinin tahrip olan yollarında yapım çalışması gerçekleştirdi. İş makineleri yardımı ile zeminde düzleme yapan ekipler alana parke taşları döşedi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı açıklandı.

Başkan Atay gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili, “Efeler Belediyesi olarak bir aydır bölgede yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. İlk etapta afetzedelerin temel ihtiyaçlarını hızla tamamlayan mesai arkadaşlarımız, şimdi de mahallede bozulan yolları büyük bir çaba sarf ederek yeniliyorlar. Çalışmalarımızla afet bölgesinde hayatı, en kısa sürede normal akışına çevirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

