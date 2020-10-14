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Efeler Ligi: Afyon Belediye Yüntaş: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 14.10.2020 18:45 | Son Güncelleme

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4.

Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş’ı 3-0 yendi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 4. hafta erteleme maçında Galatasaray HDI Sigorta, Afyon Belediye Yürtaş’a konuk oldu. Maça iki takım da üstünlük kurma mücadelesiyle başladı. Karşılıklı sayılarla süren ilk sette blok-aut sayılarıyla öne geçen Galatasaray, teknik molaya 10-12 önde başladı. Mola sonrasında hücumdaki etkinliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, seti de 20-25 kazandı. İkinci sete de hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sette de 21-25’lik skorla durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sete iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Setin ilerleyen bölümlerinde Afyon Belediye Yüntaş’ın hatalarından bulduğu sayılarla farkı açan Galatasaray teknik molaya da 8-12 önde girdi. Teknik mola sonrasında oyundaki etkinliğini sürdüren Galatasaray, seti 18-25, maçı da 3-0 kazandı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Pınar Elma
Afyon Belediye Yüntaş: Alen Sket, Furkan Dur, Bruno Lima, Cristian Poglajen, Berkan Eryüz, Vefa Yılmaz, (Alperay Demircan) Okay Serçe, Hasan Balcıoğlu, Enaboifo Cansın Görkem Sertel
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Emre Vahit Savaş, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, ARM Maurice Torres, Doğukan Ulu, (Onurcan Çakır), Ertuğrul Gazi Metin
Setler: 20-25, 21-25, 18-25
Süre: 85 dakika (28, 32, 25)

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