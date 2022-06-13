Efeler Ligi ekibi Altekma, Brezilyalı Wallyson'u transfer etti

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcisi Altekma, Brezilyalı pasör çaprazı Bezerre Souza Francisco Wallyson'la anlaştı.
Altekma'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun son 2 sezon İtalya A2 Ligi'nde Kemas Lamipel Santa Croce takımında forma giydiği ve geçen sezon ligin en skorer oyuncusu olduğu belirtildi.
Daha önce Galatasaray’dan pasör Muzaffer Yönet'le anlaşan Altekma’da transfer görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.
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