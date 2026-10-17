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Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray: 1

Efeler Ligi’nin ilk haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray’ı 3-1 mağlup etti.

Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray: 1

Salon: Ziraat Bankkart

Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray: 1 1

Halkbank: Denislav Slavchev Bardarov, Halit Kurtuluş, Murat Yenipazar, Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Darlan Ferreira, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Alejandro Rodriguez Fuentes, Yiğit Hamza Aslan.

Efeler Ligi: Halkbank: 3 - Galatasaray: 1 2

Galatasaray: Micah Kupono Ma’a, Efe Ramazan Mandıracı, Faik Samet Güneş, Can Koç, Stephen Maar, Roamy Alonso, Abdulsamet Yalçın (L), Fatih Yörümez (L), Yiğit Savaş Kaplan, Cafer Kirkit, Gökçen Yüksel, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Gülhan Emir Pınar, Emirhan Özçelik.

Setler: 23-25, 25-20, 27-25, 25-23
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank galatasaray
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